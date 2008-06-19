Янукович підозрює, що Яценюк грає на чиїйсь стороні

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що в очолюваної ним фракції «є питання» до голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, якщо А.ЯЦЕНЮК «буде виконувати свої обов’язки і не буде грати на чиїйсь стороні, то в нас не буде питань, але зараз в нас є питання».

Він наголосив, що у ВР обов’язково має бути заслухано звіт уряду щодо економічної ситуації в країні. «Це вимоги наших виборців, половини України. Бо люди хочуть почути, що буде далі і чому сталося так, що кожна людина фактично втрачає на такому страшенному підвищенні цін», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що на сьогодні є змова голови ВР «з рядом політичних сил щодо затягування роботи парламенту”. За його словами, політичні сили, які входили до коаліції, хочуть, щоб ця сесія була закрита і тоді «можна пересидіти» ситуацію. Він підкреслив, що саме з цією метою і була сьогодні заблокована трибуна та президія парламенту.