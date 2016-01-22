Порошенко назвав падіння рубля ціною, яку платить агресор за безвідповідальні дії

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для Bloomberg в ході свого візиту в Давос, повідомляє прес-служба глави української держави.

«Це ціна, яку платить агресор за безвідповідальні дії», – наголосив Петро Порошенко. За його словами, чим менше Росія буде витрачати на військові витрати, тим краще для неї самої, краще для сусідів і для всього світу.

Президент заявив про відсутність будь-якого прогресу з боку Російської Федерації у виконанні Мінських домовленостей. Він наголосив, що режим припинення вогню продовжує порушуватися з боку терористів, а Україна продовжує втрачати своїх солдат.

Читайте такожПорошенко прийняв запрошення прем'єра Норвегії відвідати країну цього року

Глава держави зазначив, що «Росія має бути прогнозованим партнером. Ніхто зараз не може передбачити, якою буде ситуація в Сирії, ситуація в Україні. Саме тому ми витрачаємо майже 5% ВВП на безпеку і оборону для того, щоб побудувати ефективні Збройні Сили і зупинити російську агресію».

Глава держави відзначив, що тема України є однією з пріоритетних тем обговорення на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що підтверджується його чисельними двосторонніми зустрічами з лідерами багатьох країн. «Говорячи про безпеку в Україні, ми говоримо про безпеку всього європейського континенту і безпеку у світі. Саме тому так важлива деескалація ситуація на Сході України та виведення військ з окупованих територій», – наголосив Петро Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Україна цього року розраховує на $7 мільярдів від МВФ

Президент також привітав прийняття сьогодні Європейським Парламентом спеціальної резолюції стосовно України, яка відображає суттєвий прогрес в реформуванні нашої країни.