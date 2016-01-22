У Росії розповіли, як Україна може повернути контроль над кордоном на окупованому Донбасі

Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає ТАСС.

Він зазначив, що Москва чекає від української сторони "більш конструктивного підходу у політичній підгрупі до узгодження положень проекту закону України про місцеві вибори на Донбасі".

"Потрібна ясність з наданням Донбасу постійного особливого статусу через введення в дію відповідного закону і внесення змін до Конституції", - наголосив дипломат.

Читайте такожЗМІ дізналися, що Гризлов пропонував Україні від імені Путіна в Києві

"Ще раз нагадаємо, що питання про повернення Києвом контролю над кордоном безпосередньо залежить від досягнення всеосяжного політичного врегулювання", - зауважив він.

Крім того, Лукашевич закликав Україну зняти економічну блокаду Донбасу і обмеження на переміщення громадян.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про відмову повернути Києву контролю над державним кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін у Конституцію України.