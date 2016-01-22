У Росії розповіли, як Україна може повернути контроль над кордоном на окупованому Донбасі
Для повернення контролю над кордоном Росія вимагає від Києва надати Донбасу особливий статус, а також зняття економічної й транспортної блокади.
Про це заявив постпред РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, передає ТАСС.
Він зазначив, що Москва чекає від української сторони "більш конструктивного підходу у політичній підгрупі до узгодження положень проекту закону України про місцеві вибори на Донбасі".
"Потрібна ясність з наданням Донбасу постійного особливого статусу через введення в дію відповідного закону і внесення змін до Конституції", - наголосив дипломат.
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"Ще раз нагадаємо, що питання про повернення Києвом контролю над кордоном безпосередньо залежить від досягнення всеосяжного політичного врегулювання", - зауважив він.
Крім того, Лукашевич закликав Україну зняти економічну блокаду Донбасу і обмеження на переміщення громадян.
Раніше президент РФ Володимир Путін заявив про відмову повернути Києву контролю над державним кордоном між Україною і Росією на окупованому Донбасі до внесення змін у Конституцію України.