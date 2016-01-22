У БПП хочуть знайти голоси за зміни до Конституції щодо децентралізації "на наступній сесії"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На сьогоднішній день у порядку денному його (законопроекту про зміни до Конституції - УНІАН) немає. Що стосується позицій депутатів, які направили звернення в Конституційний суд, то можу нагадати історію Конституції 2004 року, яка приймалася з порушеннями регламенту... що дозволило у 2010 році тому ж Конституційному суду скасувати Конституцію. Зараз дійсно неоднозначне тлумачення того, що ви сказали, тому депутати підписали запит", - сказав нардеп.

Кононенко визнав, що в парламенті немає голосів за зміни до Конституції, тому було б краще прийняти це рішення на наступній сесії (на сьогоднішній день це неможливо через вимогу статті 155 чинної Конституції).

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"Я вважаю, що краще прийняти рішення і знайти голоси під голосування на наступній сесії, ніж прийняти рішення поспішно на цій сесії, і потім мати підстави наступним парламентом, а може і парламентом, який буде через 10 років, скасувати зміни до Конституції у такій важливій частині, як децентралізація", - заявив заступник голови фракції БПП.

Нагадаємо, до Конституційного суду надійшло подання від 51 депутата Верховної Ради щодо роз'яснень статті про ухвалення змін до Конституції на "наступній сесії".

Питання пов'язане з тим, що парламент зобов'язаний проголосувати за зміни в Конституцію на двох сесіях поспіль, тобто Рада повинна проголосувати зміни до Основного Закону щодо децентралізації до початку лютого. У той же час депутати кажуть, що в парламенті немає достатньої кількості голосів (для другого читання це мінімум 300) за прийняття змін до Конституції. У разі якщо Рада його не розгляне у цей строк, законопроект про децентралізацію буде вважатися відхиленим.

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31 серпня 2015 року Рада в першому читанні ухвалила зміни до Конституції в частині децентралізації. Проти законопроекту одноголосно проголосували Радикальна партія і "Батьківщина". Не підтримали документ також більшість депутатів від "Самопомочі", 5 депутатів від БПП, 1 - від "Народного фронту", а також позафракційні депутати, які представляють "Свободу" і УКРОП. "Опозиційний блок" проголосував одноголосно "за".