Нацполіції дали місяць на стабілізацію ситуації зі злочинністю в Україні

Глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе надала керівникам підрозділів поліції місяць на стабілізацію криміногенної обстановки в державі.

Про це Деканоідзе сказала сьогодні під час відеоселекторної наради з керівниками структурних і територіальних підрозділів НПУ, поінформували УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.

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Деканоідзе зазначила, що необхідне для роботи поліції законодавство вже набуло чинності, тому зараз є всі можливості і дозволи для повноцінної роботи правоохоронців, зокрема – і в частині проведення необхідної оперативної роботи.

"Як глава Національної поліції, я даю вам місяць, щоб ви реально показали свою роботу", – підкреслила Деканоідзе.

Вона зазначила, що навіть проведення реформи, яка, в основному, є болючою, все ж не позбавляє поліцію обов'язку стабілізувати криміногенну ситуацію в державі.