Адвокатів Корбана викликали на допити у справі про сприяння функціонуванню нібито злочинної організації їхнього підзахисного

Адвокатів повинні допитати в рамках кримінального провадження щодо створення умов, які сприяли діяльності злочинної організації, нібито створеної Геннадієм Корбаном. Відповідні дані було внесено до ЄРДР 20 січня 2016 року.

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Про це повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook адвокат Геннадія Корбана Оксана Томчук.

За її словами, свої повістки на допит вона отримала вже через два дні після відкриття справи – 22 січня, прямо в будівлі суду, де її «героїчно» знайшлов цілий підрозділ СБУ.

Як видно з документів, опублікованих адвокатом, довіреність на «розшук» захисників та вручення їм повісток було виписано на ім'я співробітника СБУ Павла Демчини, якого Геннадій Корбан називав керівником свого викрадення 31 жовтня у Дніпропетровську.

На думку захисників, такі дії є прямим тиском на них із боку прокуратури.

Крім Оксани Томчук, повістки отримали Андрій Богдан, адвокат голови політради УКРОПу, та Ігор Черезов, який захищає Олега Мартинова, підозрюваного по справі політика. Допити повинні проходити три дні, з 25 по 27 січня, при чому перший допит Оксани Томчук призначений на 11.30 25 січня, тоді як у цей же день, о 10.00 має розпочатися засідання Апеляційного суду за скаргами на арешт Геннадія Корбана, в якому вона буде брати участь.

"Це прямий тиск і погрози на адресу адвокатів з метою перешкодити нам захищати нашого клієнта. Помста за те, що ми публічно висвітлюємо, яким примітивізмом і заангажованістю відрізняються усі звинувачення прокуратури", – вважає Андрій Богдан.

У свою чергу, Оксана Томчук зазначила, що тиск на адвоката і перешкоджання здійсненню ним професійної діяльності є не тільки кримінальним злочином, але і тиском на суспільство в цілому.

«Світ, в якому жінки не народжують, лікарі не лікують, священики не сповідують, а адвокати не захищають, – приречений», – резюмувала Оксана Томчук.