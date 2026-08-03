Мандрівників закликали не поспішати викидати квиток на літак: він ще може стати в пригоді

Посадочний талон краще зберігати деякий час на випадок типових проблем після поїздки.

У часи цифрових технологій люди дедалі більше намагаються мінімізувати свій паперовий слід, зокрема під час подорожей. Наприклад, минулого року лоукостер Ryanair повністю відмовився від паперових квитків.

Однак досвідчені мандрівники застерігають, що пасажирам не варто поспішати занадто рано викидати або видаляти з телефону посадкові талони на літаки, пише Travel + Leisure.

"Ви підготувалися до поїздки, роздрукували посадковий талон і прибули до пункту призначення. На цьому етапі може виникнути спокуса викинути квиток або видалити збережений скріншот посадкового талона, але, можливо, варто зберегти його ще трохи", – зазначають автори матеріалу.

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За словами тревел-експертів, збереження посадкового талона може принести кілька несподіваних переваг навіть після закінчення подорожі та потенційно заощадити туристам час, гроші й нерви в майбутньому.

Досвідчені мандрівники пояснюють, що й у системах авіакомпаній трапляються збої. У випадку з перевізниками, які нараховують милі за перельоти пасажирам, що беруть участь у їхніх програмах лояльності, цінні дані про поїздку можуть зникнути з їхньої системи. За допомогою посадкового талона пасажирам буде простіше "відстояти" свої дорогоцінні милі.

Так само збережений квиток стане додатковим аргументом для пасажира, який вирішив звернутися до страхової компанії за компенсацією у разі затримки або скасування рейсу, а також втрати багажу.

Крім того, експерти радять туристам бути обережними з тим, як вони утилізують посадковий талон. Справа в тому, що його штрих-код містить багато конфіденційних особистих даних, зокрема адресу електронної пошти, номер телефону та багато іншого. Тому експерти рекомендують подрібнювати паперові квитки перед тим, як їх викинути.

Інші корисні поради авіапасажирам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше співробітник аеропорту розкрив секрет, як забрати свою валізу з багажної стрічки в аеропорту раніше за інших.

У свою чергу британський аеропорт поділився несподіваним секретом, як швидше пройти перевірку на безпеку в аеропорту, уникнувши черг.

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