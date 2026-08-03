Експерт закликав не поспішати з купівлею нового смартфона у 2026 році: ось чому

Пристрої, випущені два та три роки тому, часто забезпечують такий самий користувацький досвід, як і найновіші моделі.

За останні роки ринок смартфонів уповільнив свій розвиток, і в 2026 році це стало особливо помітно. До такого висновку дійшов оглядач Android Authority, який понад 10 років тестує мобільні пристрої. На його думку, більшість нових моделей не пропонують достатніх покращень, щоб виправдати покупку.

Журналіст зазначає, що виробники самі загнали себе в ситуацію, коли змушені кожен рік випускати нові смартфони. Але створювати справді інноваційні пристрої щороку неможливо. У результаті покупці отримують лише незначні оновлення, а ціни продовжують зростати.

Одним із головних розчарувань став Google Pixel 10a. Незважаючи на статус одного з найкращих телефонів вартістю до 500 доларів, новинка практично не відрізняється від торішнього Pixel 9a. Незначні зміни в характеристиках і кілька нових функцій штучного інтелекту, за словами фахівця, не роблять випуск цієї моделі виправданим.

Відео дня

Не вразило його і сімейство Motorola Razr 2026. Виробник обмежився новими кольорами, невеликими змінами конструкції шарніра та більш ємним кремній-вуглецевим акумулятором. При цьому базова версія Razr подорожчала, але отримала менше вбудованої пам’яті.

Не найкраща ситуація й у Samsung. Базові Galaxy S26 та Galaxy S26 Plus, на думку експерта, знову опинилися в тіні версії Ultra. При цьому звичайний Galaxy S26 продовжує дорожчати, а конкуренцію йому складає власна лінійка Galaxy FE. Нові складні смартфони Galaxy Z Flip 8 і Galaxy Z Fold 8 Ultra також пропонують мінімум змін порівняно з попередниками, незважаючи на вищу ціну.

За словами оглядача, подібна ситуація спостерігається практично у всіх великих виробників, включаючи Apple. Саме тому презентації нових смартфонів уже не викликають колишнього інтересу – користувачі просто не бачать дійсно значущих нововведень.

Android Authority провів опитування серед своїх читачів, 42% з 2000 учасників якого повідомили, що змінюють свій телефон раз на 3–5 років, а ще 28% користуються одним пристроєм більше ніж п’ять років. І лише 5% зізналися, що щороку купують новий смартфон.

Головною причиною відмови від щорічного оновлення стала тривала програмна підтримка. Сьогодні багато смартфонів Samsung і Google отримують щонайменше шість років оновлень Android і патчів безпеки. Завдяки цьому навіть пристрої дво- та трирічної давності залишаються актуальними й продовжують отримувати нові функції.

Крім того, сучасні мобільні додатки та відеоігри рідко вимагають найпотужнішого "заліза". За словами автора, навіть такі популярні проєкти, як Candy Crush Saga та Roblox, чудово працюють на процесорах трирічної давності, тому переваги новітніх чіпів, наприклад, Snapdragon 8 Elite Gen 5, більшість користувачів просто не помітить.

У підсумку оглядач доходить висновку, що у 2026 році міняти смартфон варто лише в тому разі, якщо старий пристрій дійсно перестав справлятися зі своїми завданнями. В інших випадках купівля торішньої моделі або продовження використання поточного телефону виявиться набагато розумнішим і вигіднішим рішенням.

Експерти назвали смартфон за 200 доларів, якого більшості людей вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

Також користувачам порадили 4 Android-флагмани, які не застаріють і після 2030 року. До списку увійшли як флагмани минулих років, що подешевшали, так і нові моделі з однією з найтриваліших програмних підтримок на ринку.

Вас також можуть зацікавити такі новини: