Порошенко розповів, що може призвести до повномасштабного конфлікту з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України сьогодні у Києві. «Ті політичні сили, які хочуть за будь-яку ціну торпедувати Мінські угоди, заблокувати мирний процес, заблокувати конституційний процес мають чітко усвідомлювати наслідки своїх дій», - сказав він.

Читайте такожПорошенко розповів, коли можуть бути ухвалені зміни до Конституції щодо децентралізації«Вони призведуть або до відновлення гарячої фази конфлікту, включно з повномасштабним, а не локальним, який є поки що конфліктом з РФ», - додав Порошенко.

Крім цього, Петро Порошенко наголошує, що єдина підстава внесення змін до Конституції в частині децентралізації - виконання Росією усіх пунктів Мінських угод. "Я чітко наголосив - моє завдання, і я твердо у це вірю - повернення українського суверенітету на Донбас уже в 2016 році. І вчора на Давосі виступаючі також підтвердили цю позицію, що в 2016 році Росія має виконати всі пункти Мінських угод, і це є єдиною підставою для часткового послаблення санкцій", - заявив Порошенко.

Як пояснив глава держави, це означає, що "друге читання конституційних змін з питань децентралізації має відбуватися на фоні очевидного і вирішального прогресу у здійсненні таких пунктів Мінських домовленостей, які мали буті виконані до кінця поточного року".

Порошенко ще раз підкреслив, що мова йде про припинення вогню і встановлення режиму "тиші", звільнення заручників, допуск ОБСЄ до кордону, виведення російських регулярних військ, найманців та бойової техніки за межі України, проведення виборів відповідно до українського законодавства і до стандартів ОБСЄ.