Порошенко про роботу Ради наступного тижня: судова реформа, безвізові закони і склад Кабміну

Президент України Петро Порошенко закликає Верховну Раду наступного тижня прийняти в першому читанні законопроект про зміни до Конституції в частині правосуддя.

Про це він сказав сьогодні в інтерв'ю українським телеканалам.

«Чого чекає народ наступного тижня від парламенту: прийміть, будь ласка, в першому читанні конституційну реформу в частині судової системи. Ніхто далі не збирається миритися з ситуацією, яку ми маємо в судовій системі», - заявив він.

«Ніхто не дозволить далі мати судову недоторканність. Ніхто не дозволить далі демонструвати таку безвідповідальну поведінку під час прийняття судових рішень», - додав президент.

Читайте такожПорошенко анонсував звільнення 28 суддів

Також, Порошенко очікує від Верховної Ради наступного тижня обговорення коаліційної угоди і за необхідності – змін у складі уряду.

«Я чекаю від парламенту обговорення коаліційної угоди, якщо є необхідність внесення туди змін і до складу уряду», - заявив він.

«Я не збираюся туди втручатися, це компетенція парламентської коаліції, але спробу розхитати коаліцію буду вважати як надзвичайно безвідповідальну», - додав президент.

Крім того, президент очікує, що парламент наступного тижня ухвалить законопроекти, необхідні для отримання безвізового режиму з ЄС і про підвищення дисципліни в лавах Збройних сил.

За його словами, наступного тижня ВР повинна прийняти пакет «безвізових» законів.

Порошенко зазначив, що дуже довго Україна йшла до отримання безвізового режиму з ЄС, і не може дозволити комусь скасувати перспективу надання цього режиму.

«Я впевнений в тому, що, як і по судовій реформі, ми отримаємо підтримку парламенту», - заявив він.

Читайте такожПрезидент назвав умови, за яких ВР проголосує за зміни до Конституції щодо децентралізації

Крім того, Порошенко сподівається, що ВР розгляне пакет законопроектів, які будуть спрямовані на підвищення дисципліни серед військовослужбовців.