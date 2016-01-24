Порошенко назвав пропозицію щодо звільнення усіх суддів популізмом

Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

Порошенко називає пропозицію звільнити усіх суддів в один день «популістською та авантюрною».

«А потім країна буде рік жити без судів. Хто в цьому зацікавлений? Бандити, корупціонери, яких не можна буде засудити. А що потім відбудеться? Ми ж країна-член Ради Європи, і ми ж не Росія, яка сказала, що не буде виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Ми цивілізована європейська країна, потім (у разі звільнення усіх суддів - УНІАН) 5 чи 8 тисяч суддів підуть до ЄСПЛ, практика Європейського суду нам відома», - заявив він.

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«8 тисяч рішень ми отримаємо протягом короткого проміжку часу, ще попросять нас від 20 до 50 тисяч євро кожному виплатити компенсацій за рахунок коштів платників податків і всіх відновити на роботі», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що виступає за радикальну реформу судової системи, в рамках якої необхідно повністю замінити суддівський корпус упродовж трьох місяців формування нових судів в Україні.

Також за звільнення всіх суддів в Україні виступав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.