У БПП пояснили, чому вважають "політично не розумним" голосувати за зміни до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

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Він підкреслив, що необхідні 300 голосів для ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації в парламенті є. Але рішення не прийматиметься, доки РФ не виконає свої зобов'язання щодо Донбасу.

"Я вам скажу відверто, голоси для змін до Конституції в питанні децентралізації є, але приймати це рішення без адекватних попередніх кроків агресора і місцевих сепаратистів є політично не розумним", - наголосив Луценко.

Він додав: "Нехай ніхто не говорить, що ми просто не маємо голосів і відтягуємо питання. Ні. Спочатку Путін мав виконати головну нашу вимогу — відновити контроль над кордоном і скласти зброю сепаратистами і лише після цього ми можемо розглядати питання, які має виконати українська сторона".

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року Верховна Рада схвалила у першому читанні зміни до Конституції в частині децентралізації.

Згідно з регламентом ВР, парламент ухвалює відповідний законопроект у першому читанні щонайменше 226 голосами. На наступній сесії для остаточного ухвалення закону про внесення змін до Конституції необхідно не менш як 300 голосів народних депутатів.

9 грудня у Комітеті ВР з питань правової політики та правосуддя наголосили, що в разі, якщо до кінця поточної сесії (2 лютого) конституційний законопроект щодо децентралізації не буде розглянутий, то він вважатиметься відхиленим.

Водночас 19 січня 2016 р. до Конституційного Суду надійшло подання 51 народного депутата (переважно із фракцій «БПП» і «Народний фронт») щодо офіційного тлумачення положення статті 155 Конституції «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» в контексті ухвалення змін до Основного Закону в частині децентралізації.

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Депутати просять КС розтлумачити: йдеться про наступну за номером сесію парламенту або ж "мається на увазі будь-яка інша наступна сесія Верховної Ради".

23 січня президент України Петро Порошенко заявив, що у Верховній Раді є 300 голосівдля ухвалення змін до Конституції щодо децентралізації, і вони можуть бути прийняті на наступній сесії парламенту у І півріччі 2016 року.