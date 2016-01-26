Саміт Україна-ЄС відбудеться у травні

Голова підрозділу з питань "Східного партнерства" Зовнішньої служби Європейського Союзу Дірк Шубель анонсував проведення саміту Україна-ЄС у травні цього року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таке повідомлення Шубель зробив сьогодні в Брюсселі в Європейському парламенті під час засідання Комітету Асоціації Україна-ЄС. "Наступний великий захід - це саміт Україна-ЄС, який попередньо запланований на травень", - сказав він.

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Говорячи про порядок денний відносин Україна-ЄС, європейський дипломат зазначив, що пріоритетним є питання виконання поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. "Це був дуже важливий крок щодо відкриття ринків, але й який включає дуже всеохоплюючі програми для проведення реформ, пов'язаних з економікою та торгівлею. Якщо вони будуть виконані, а це буде, без сумніву, важкою роботою, це надасть більше безпеки та стабільності для інвесторів", - наголосив Шубель.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2016 року Європейський Союз і Україна почали застосовувати поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі, яка є частиною Угоди про асоціацію, підписаного в червні 2014 року. Решта Угоди про асоціацію в його політичній частині вже застосовуються з листопада 2014 року. З набранням чинності ЗВТ обидві сторони зможуть гарантувати, що ринок товарів і послуг буде відкритий на основі передбачуваних і гарантованих торгових правил з тим, щоб створити для українського та європейського бізнесу, інвесторів, споживачів і громадян нові можливості.

Вирівнюючи українські норми до законодавства ЄС, ЗВТ сприятиме більш високим стандартам якості продуктів, підвищить рівень споживання та охорони навколишнього середовища. Також будуть поглиблюватися економічне співробітництво та обміни, що сприяють більшої стабільності і процвітанню