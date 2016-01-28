Рада достроково припинила повноваження депутата Атрошенка, обраного мером Чернігова
19:10, 28 січня 2016Політика
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Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Владислава Атрошенка.
Повноваження Атрошенко припинені у зв'язку з його особистою заявою / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Владислава Атрошенка” проголосували 232 народних депутата із 319 зареєстрованих у сесійній залі.
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Повноваження Атрошенка припинені у зв'язку з його особистою заявою.
Він обирався до парламенту в окрузі № 206 у Чернігівській області.
Як відомо, Атрошенко був обраний на посаду мера Чернігова і не може поєднувати повноваження міського голови та народного депутата.
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