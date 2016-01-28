Рада достроково припинила повноваження депутата Атрошенка, обраного мером Чернігова

19:10, 28 січня 2016
Політика
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Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Владислава Атрошенка.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Владислава Атрошенка” проголосували 232 народних депутата із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

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Повноваження Атрошенка припинені у зв'язку з його особистою заявою.

Він обирався до парламенту в окрузі № 206 у Чернігівській області.

Як відомо, Атрошенко був обраний на посаду мера Чернігова і не може поєднувати повноваження міського голови та народного депутата.

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