Рада достроково припинила повноваження депутата Атрошенка, обраного мером Чернігова

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову “Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Владислава Атрошенка” проголосували 232 народних депутата із 319 зареєстрованих у сесійній залі.

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Повноваження Атрошенка припинені у зв'язку з його особистою заявою.

Він обирався до парламенту в окрузі № 206 у Чернігівській області.

Як відомо, Атрошенко був обраний на посаду мера Чернігова і не може поєднувати повноваження міського голови та народного депутата.