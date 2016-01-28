Депутати розкритикували ГПУ через відкриття справи проти депутата, який звинуватив Медведчука в сепаратизмі

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу першого заступника генерального прокурора України Юрія Севрука, який представляв подання в парламенті на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Сергія Клюєва, Парубій поставив йому запитання: чому свого часу ГПУ не звернулася до ВР щодо затримання та арешту Клюєва, що дало йому змогу покинути територію України.

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Парубій підкреслив, що в той же час Генпрокуратурою “відкрито кримінальне провадження і кримінальну справу”, яка стосується народного депутата України із фракції “Народний фронт” Левуса за те, що він назвав кума колишнього президента України Леоніда Кучми Медведчука сепаратистом.

Парубій підкреслив, що Генпрокуратура в цій ситуації була “швидка і ефективна” щодо депутата, який на барикадах виборював волю України.

У відповідь Севрук нічого не сказав по ситуації щодо Левуса, лише зазначив, що ніякого подання про притягнення до кримінальної відповідальності щодо такого депутата немає.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман, коментуючи дану ситуацію зазначив, що потрібно бути “несповна розуму”, щоб порушити “таку кримінальну справу на таких підставах”.

Потім до трибуни парламенту вийшли народні депутати України з фракції “Народний фронт”.

Левус, виступаючи з трибуни, заявив, що зараз в Україні переслідуються ті, хто були на Майдані, ті, хто захищали Україну на сході. Він наголосив, що в сесійній залі у фракції “Опозиційний блок” є «ряд народних депутатів, які вчинили злочини і сприяли тій ситуації, яка склалася на сході України».

“Така бездіяльність щодо переслідування злочинців минулої влади і переслідування добровольчого руху - це провокація, це розхитування човна держави”, - зазначив Левус.

Він наголосив на необхідності негайного арешту Медведчука за сепаратистські дії і виведення його із Мінських переговорів.