ГПУ закрила справу проти нардепа, який звинуватив Медведчука в сепаратизмі

ГПУ закрила справу проти нардепа від "Народного фронту" Андрія Левуса, яку відкрили після того, як він звинуватив кума Володимира Путіна Віктора Медведчука у фінансуванні сепаратизму. Про це повідоми заступник генпрокурора Віталій Касько, передає "Українська правда".

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За словами Каська, справу передали до його управління, а він закрив її 26 січня за відсутністю події злочину.

Нагадаємо, раніше сам Левус у своєму Facebook повідомив, що ГПУ відкрила кримінальне провадження через його заяви про причетність кума Путіна Віктора Медведчука до сепаратизму.

Як ішлося в повідомленні на сайті проекту Медведчука "Український вибір", Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування в рамках кримінального провадження "за фактом завідомо неправдивого повідомлення народним депутатом Левус А. М. про вчинення злочину, поєднаного з обвинуваченням особи в особливо тяжкому злочині".