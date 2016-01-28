"Самопоміч" не бачить жодного іншого аграрного міністра у складі нового уряду, крім Павленка - Соболєв

Так народний депутат та заступник голови фракції "Самопоміч", голова антикорупційного комітету Ради, член політради партії "Самопоміч" Єгор Соболєв прокоментував питання щодо можливості подання кандидатури Олексія Павленка до складу нового уряду у разі його переформатування, повідомляє agronews.ua.

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Єгор Соболєв підкреслив: "Вчора на засіданні фракції ми висловили подяку Олексію Павленку за його кроки з дерегуляції та роботу на економічне зростання в аграрному секторі впродовж минулого року. Його відкликання з уряду - не крок проти нього як фахівця. Він найбільш успішний міністр. Ми відкликали його через провал уряду та самого прем‘єра".

"Уряд Яценюка якнайшвидше має бути замінений. Його має очолити сильний, незалежний прем‘єр, який буде боротися проти корупції, буде прихильником економічних свобод, і буде проводити таку ж політику, яку здійснював міністр Павленко в аграрній сфері. Павленко отримав величезний успішний досвід. Ми хочемо далі з ним працювати. "Самопоміч" не бачить жодного іншого аграрного міністра у складі нового уряду", - наголосив Єгор Соболєв