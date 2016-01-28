Клімкін завтра відвідає Туреччину для підготовки засідання Стратегічної ради за участі лідерів держав
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін завтра відвідає Туреччину для підготовки засідання Стратегічної ради за участі президентів України і Туреччини.
Про це йдеться на сайті МЗС.
"29 січня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Туреччині (м.Стамбул). Основною метою візиту є підготовка 5-го засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини", - сказано у повідомленні.
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Під час зустрічей Клімкін планує обговорити розвиток ситуації на сході України у контексті виконання Мінських домовленостей, анексію Росією Криму, питання захисту прав кримських татар, стан двосторонніх відносин і зокрема, торговельно-економічне співробітництво, взаємодію країн у рамках міжнародних організацій, а також шляхи забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні та суміжних районах.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу визначили напрями зміцнення стратегічного партнерства. Порошенко та Давутоглу відзначили, що перед Україною та Туреччиною, як перед справжніми стратегічними партнерами, стоїть амбітний порядок денний у 2016 році. У цьому контексті сторони обговорили стан підготовки низки важливих двосторонніх заходів, насамперед, п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке відбудеться в Анкарі, а також візиту глави турецького уряду в Україну.