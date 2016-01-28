Клімкін завтра відвідає Туреччину для підготовки засідання Стратегічної ради за участі лідерів держав

Про це йдеться на сайті МЗС.

"29 січня 2016 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Туреччині (м.Стамбул). Основною метою візиту є підготовка 5-го засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини", - сказано у повідомленні.

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Під час зустрічей Клімкін планує обговорити розвиток ситуації на сході України у контексті виконання Мінських домовленостей, анексію Росією Криму, питання захисту прав кримських татар, стан двосторонніх відносин і зокрема, торговельно-економічне співробітництво, взаємодію країн у рамках міжнародних організацій, а також шляхи забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні та суміжних районах.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко та прем’єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу визначили напрями зміцнення стратегічного партнерства. Порошенко та Давутоглу відзначили, що перед Україною та Туреччиною, як перед справжніми стратегічними партнерами, стоїть амбітний порядок денний у 2016 році. У цьому контексті сторони обговорили стан підготовки низки важливих двосторонніх заходів, насамперед, п’ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яке відбудеться в Анкарі, а також візиту глави турецького уряду в Україну.