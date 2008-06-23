Симоненко здав НУ-НС і "крупний бізнес" з ПР

Фракція Комуністичної партії України не братиме участі в коаліції за участю фракції “Наша Україна – Народна самооборона”.

Про це заявив на прес-конференції лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

За його словами, на сьогодні фракція НУ-НС «є виразником потужного компрадорського капіталу». Він додав, що ідеологічно «це націоналістичні кола».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що фракція КПУ могла б увійти в коаліцію з фракцією Партії регіонів та Блоком Литвина. В той же час він додав, що в цих трьох фракціях немає необхідних 226 депутатів.

За його словами, в разі приєднання до цих трьох фракцій народних депутатів із інших фракцій, така коаліція могла б бути створена. При цьому він додав, що на сьогодні немає рішення Конституційного Суду з приводу можливості чи неможливості приєднання до коаліції депутатів із інших фракцій.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що сьогодні представники «крупного бізнесу» із Партії регіонів і фракції НУ-НС ведуть переговори щодо створення коаліції, але це питання «ще не вирішено».