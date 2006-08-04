БЮТ братиме участь в голосуванні по обранню суддів КС

Таємне голосування народних депутатів з обрання суддів Конституційного Суду розпочнеться о 13.30 і триватиме до 14.30.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник лічильної комісії Ярослав СУХИЙ.

До цього депутати затвердили форму виборчого бюлетеня. За це проголосували 288 з 309 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Після цього Я.СУХИЙ повідомив, що голосування розпочнеться о 13.30 і триватиме протягом години - до 14.30.

За словами депутата, на підрахунок голосів лічильній комісії знадобиться ще близько години і о 15.30 він зможе повідомити результати голосування. Я.СУХИЙ нагадав, що до бюлетеня буде внесено 11 кандидатів на 5 вакантних посад суддів КС за квотою ВР.

Фракція Блоку Юлії Тимошенко братиме участь в голосуванні по обранню суддів Конституційного Суду України за квотою парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам народний депутат Андрій ШКІЛЬ нагадав, що БЮТ висунула свою кандидатуру – Анжелу СТРИЖЕВСЬКУ, і тому, безумовно, голосуватиме за неї.

Разом з тим він нагадав, що у разі, якщо 150 депутатів не візьмуть участь в голосуванні, воно вважатиметься таким, що не відбулося.

А.ШКІЛЬ підкреслив, що це можливо лише за умови, якщо буде узгоджена позиція БЮТ і «Нашої України». Сам депутат вважає такий розвиток подій малоймовірним.