ВР заборонила Конституційному Суду відміняти політреформу

Верховна Рада ухвалила Закон України “Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей закон проголосувало 274 з 307 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Автор закону лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО зазначив, що цим законом скасовується право КС проводити ревізію внесених змін до Конституції України. За його словами, мова йде про зміни до Конституції, внесені в грудні 2004 року.

У свою чергу, голова Комітету з питань правової політики Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що в п’ятницю комітет розглянув цей документ і прийняв рішення рекомендувати парламенту його ухвалити.