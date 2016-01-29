Порошенко очікує безвізовий режим з ЄС у середині 2016 року в разі ухвалення необхідних законів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на відкритті лікувального корпусу центральної районної лікарні в селищі Володимирець Рівненської області.

«З 2 лютого, з наступного тижня, я йду в парламент для того, щоб ми завершили ухвалення останніх 5 законів (необхідних для лібералізації візового режиму з ЄС - УНІАН) для того, щоб в середині року можна було з українським паспортом спокійно, без віз, не чекаючи і без принижень спокійно їхати в Європу. Бо ми європейці, а їздити без віз – це просто одна зі ступенів свободи», - додав Порошенко.

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Нагадаємо, 18 грудня 2015 року Єврокомісія оприлюднила фінальний звіт про виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з ЄС.

У звіті ЄК констатує, що Україна виконала всі умови для того, щоб рекомендувати включення її до списку країн, з якими в ЄС діє безвізовий режим.

Звіт буде направлений Раді ЄС та Європейському парламенту, і на основі цього документа вони мають затвердити рішення щодо лібералізації візового режиму з Україною.

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