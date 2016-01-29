КС 30 січня розпочне розгляд доопрацьованого проекту змін до Конституції в частині правосуддя
19:30, 29 січня 2016Політика
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Завтра, 30 січня, Конституційний суд розпочне розгляд справи за зверненням Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції щодо правосуддя вимогам статей 157 і 158 Конституції.
Конституційний суд почне розгляд доопрацьованого законопроекту относителньо правосуддя
Як повідомляє прес-служба КС, засідання розпочнеться об 11:00.
Розгляд буде проводитися у формі письмового слухання.
Як повідомлялося, Рада 28 січня направила в КС оновлений законопроект про зміни до Конституції щодо правосуддя.
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Цей законопроект був внесений до парламенту президентом 26 січня на заміну відповідного законопроекту, на який КС 22 січня вже дав позитивний висновок. Той законопроект ВР своїм рішенням відкликала.
Новий законопроект відрізняється від попереднього, зокрема, тим, що залишає чинну норму про те, парламент має право висловити недовіру генеральному прокурору.
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