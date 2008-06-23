Депутат БЮТ розповів, за яких умов БЮТ піде на дострокові вибори

Народний депутат України від БЮТ Володимир КАПЛІЄНКО вважає, що вірогідність проведення дострокових парламентських виборів в Україні складає 50 на 50. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, В.КАПЛІЄНКО поділився, що відносно дострокових виборів у нього "відчуття – 50 на 50".

"На сьогоднішній день, в принципі, в країні відбувається боротьба одних сил з іншими. А парламентські вибори – це лише інструмент отримання абсолютної влади", - підкреслив він. В.КАПЛІЄНКО пояснив: "На жаль, в парламентські вибори сьогодні вмішаний Президент. По одній простій причині – він зацікавлений в тому, щоб переформатувати парламент з певною більшістю підтримуючих його сил". На думку депутата, "Президент потребує отримання другого терміну президентства, а підтримка сьогодні в країні на рівні 4-6% не дозволяє йому розраховувати на це". "Відповідно, необхідно щось робити. Той план, який ми зараз бачимо, який реалізується, в нього залучений, принаймні, Секретаріат Президента", - сказав В.КАПЛІЄНКО, відзначивши, що від втілення цих планів і залежить вірогідність проведення дострокових виборів.

В той же час він підкреслив, що "зі своєї сторони ми не хочемо перевиборів парламенту, тому що ми зацікавлені в стабільній роботі уряду, ми зацікавлені, щоб населення країни вперше отримало позитивні результати, ми хочемо продемонструвати позитив".

"Блок Юлії Тимошенко до виборів на осінь, насправді, готуватиметься тоді, коли буде ухвалено відповідне рішення про це", - сказав В.КАПЛІЄНКО. Він акцентував, що "БЮТ готовий вийти на вибори восени тільки в двох випадках: або це буде офіційно оголошено і ухвалять рішення інші, або будуть внесені зміни до Конституції щодо істотної зміни формату, наприклад, перехід до парламентської республіки як такий, принципові зміни статусу органів прокуратури, зміни судової влади, зміни системи виборів як такої".

"Ми готові до таких процесів. Тільки в цьому випадку ми підемо на вибори добровільно. Все інше – це за рішенням Президента, у разі розпуску (Верховної Ради України – УНІАН)", - підсумував В.КАПЛІЄНКО.