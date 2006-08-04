БЮТ за розширення прав місцевого самоврядування

Блок Юлії Тимошенко виступає за розширення прав місцевого самоврядування.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Блоку Юлії Тимошенко,

У документі зазначається, що останнім часом деякими ЗМІ розповсюджуються матеріали про начебто негативну позицію БЮТ щодо питань розвитку місцевого самоврядування. Як привід для таких заяв згадується репліка лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО біля Секретаріату Президента після засідання круглого столу третього серпня. При цьому її слова про відповідальність місцевої влади за встановлення тарифів на комунальні послуги вириваються з контексту загальної позиції фракції БЮТ з питань тарифної політики.

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що причиною різкого підвищення тарифів є недалекоглядна та некомпетентна політика уряду у веденні переговорів з постачальниками енергоносіїв в Україні, заручниками якої зараз є місцеві ради. Фракція запропонує свої пропозиції з врегулювання цього питання.

Блок Юлії Тимошенко послідовно відстоює права місцевого самоврядування як у Верховній Раді України, так і в уряді. Так, перебуваючи на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юлія ТИМОШЕНКО доклала всіх зусиль для прийняття Бюджетного кодексу України, що заклав підвалини фінансової незалежності місцевого самоврядування. В уряді ЮЩЕНКА віце-прем’єр з питань ПЕК Ю.ТИМОШЕНКО зупинила процес штучного банкрутства комунальних підприємств через застосування бартерних схем, нагадується у заяві.

Фракція БЮТ і надалі, навіть перебуваючи в опозиції, буде пропонувати законопроекти, направлені на зміцнення місцевого самоврядування. Ми підтримуватимемо зміни до Конституції в частині розширення прав місцевого самоврядування. На часі проведення також наступного етапу бюджетної реформи, що ставить за мету розрахунок трансфертів до місцевих бюджетів з урахуванням застосування соціальних стандартів, переходу до довгострокового планування бюджетів, зменшення зловживань щодо місцевих бюджетів з боку контролюючих органів та Державного казначейства, укріплення матеріальної бази місцевих бюджетів в частині оподаткування багатства, зокрема, землі. Фракція має достатньо фахівців для підготовки відповідних законопроектів на високому якісному рівні. Фракція активно підтримувала пропозиції Асоціації міст України щодо Основних напрямків бюджетної політики на 2007 рік і ретельно перевірятиме їх врахування при розгляді проекту державного бюджету.

Маючи більшість в органах самоврядування в 14 областях України, Блок Юлії Тимошенко зацікавлений в реальному розширенні прав самоврядування і докладе всіх зусиль для того, щоб змусити Верховну Раду України та уряд виконувати Хартію місцевого самоврядування, ратифіковану Україною.

БЮТ вважає, що потужне місцеве самоврядування є дієвою запорукою проти сповзання України до авторитаризму і докладе всіх зусиль для утвердження головної засади програми блоку „міцне самоврядування – міцна держава”.