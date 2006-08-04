Ющенко підписав закон, що забороняє КС здійснювати ревізію змін до Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений сьогодні Верховною Радою закон “Про внесення зміни до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України».

Текст закону розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, Верховна Рада України підпункт 1 пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Конституційний Суд України» після слів «закони України» доповнила словами «крім законів України про внесення змін до Конституції України, які набрали чинності».

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 серпня, парламент ухвалив закон “Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”.

За цей закон проголосувало 274 з 307 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Автор закону - лідер фракції СПУ Василь ЦУШКО зазначив, що цим законом скасовується право КС проводити ревізію внесених змін до Конституції України. За його словами, мова йде про зміни до Конституції, внесені в грудні 2004 року.

У свою чергу, голова Комітету з питань правової політики Євген КУШНАРЬОВ повідомив, що в п’ятницю комітет розглянув цей документ і прийняв рішення рекомендувати парламенту його ухвалити.