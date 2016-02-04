Україна вітає резолюцію Європарламенту щодо порушення прав людини в окупованому Криму

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

«В Україні вітають прийняту Європейським парламентом резолюцію, в якій рішуче засуджується незаконна анексія Росією Автономної Республіки Крим і м. Севастополь і вказується на неприпустимі утиски з боку окупаційної влади основоположних прав людини на півострові», - йдеться в повідомленні.

«Підтверджуємо викладені в резолюції факти і поділяємо занепокоєння Європейського парламенту з приводу безпрецедентно критичної ситуації з дотриманням прав людини на півострові, системних атак російської окупаційної влади на основоположні права і свободи всіх незгодних з її політикою, в першу чергу кримських татар та етнічних українців, придушення будь-яких демократичних проявів і свобод в Криму, включаючи припинення функціонування вільних ЗМІ», - підкреслили в МЗС.

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У коментарі наголошується, що особливою загрозою в цьому контексті видається насильницьке нав'язування російського громадянства на території окупованого Криму та політично вмотивовані кримінальні переслідування лідерів кримськотатарського народу та українських активістів.

«У зв'язку з цим ми підтримуємо заклик ЄП до Росії звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ахтема Чийгоза, Алі Асанова та інших незаконно утримуваних громадян», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

МЗС висловлює подяку депутатам Європарламенту за підтримку заклику України до держави-окупанта забезпечити безперешкодний доступ у Крим міжнародних інститутів та незалежних експертів ОБСЄ, ООН, Ради Європи та неурядових організацій та медіа для вивчення ситуації в сфері прав людини.

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«В Україні вдячні Європарламенту за підтримку ініціативи щодо створення міжнародного переговорного механізму по відновленню українського суверенітету над Кримом у форматі «Женева плюс» з безпосереднім залученням до цього процесу інститутів ЄС і заклик до РФ почати переговори про деокупації Криму», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент прийняв резолюцію, в якій засудив порушення прав кримських татар і нагадав Росії, що вона як окупаційна влада несе відповідальність за безпеку всього населення півострова.

Відповідна резолюція була підтримана 472 голосами депутатів Європарламенту.

У резолюції наголошується, що відновлення українського контролю над півостровом є однією з умов, «необхідних для встановлення співробітництва з Російською Федерацією, в тому числі призупинення відповідних санкцій».

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