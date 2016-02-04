НАБУ викликало на допит Абромавичуса та його заступників

"Вчора прозвучали досить різкі заяви Абрамавичуса с приводу неправомірних дій певних високопосадовців нашої держави. НАБУ разом із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого частиною другою 364 Кримінального Кодексу України - зловживання владою і службовим становищем", - заявив голова НАБУ Назар Холодницький, пише ТСН.ua.

За його словами, справа перебуває на його особистому контролі, у ній вже визначені детективи, процесуальний керівник, прокурор.

"Сьогодні вже цілий день вживались заходи з метою відібрання пояснень у міністра економічного розвитку і торгівлі, у його заступників, однак стало відомо, що міністр перебуває на лікарняному, і заступники його поки що на зв'язок не виходили з детективами НАБУ", - сказав він.

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"Таким чином детективами було вжито заходів і повідомлено про виклики, повістки на понеділок і на вівторок 10 годину ранку. Будемо очікувати подальшу появу заявника і відібрання у нього відповідного звернення доказів і будемо його перевіряти в рамках кримінально-процесуального законодавства", - додав Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус прийняв рішення подати у відставку і закликав парламент проголосувати з цього питання якнайшвидше. Він підкреслив, що ключовою причиною його залишення посади міністра стали системний тиск на міністерство, відсутність стимулів для роботи і спроби представників фракції "Блоку Петра Порошенка", особливо Ігоря Кононенка втрутитися у роботу міністерства. Абромавичус заявив, що не бажає бути "ширмою" для всіляких схем і спроб встановити контроль за грошовими потоками.

Слідом за міністром заяви про відставку подали його заступники - Юлія Ковалів, Юлія Клименко, Максим Нефьодов і торговий представник України Наталія Микольська.

Посли держав Європи, США та Канади виступили зі спільною заявою проти відставки міністра економічного розвитку і торгівлі України і закликали українських лідерів назавжди залишити у минулому корисливі інтереси.

3 лютого президент України заявив, що Абромавичус має залишатися на посаді міністра економічного розвитку і торгівлі й продовжувати реалізацію реформ.

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.