Президент офіційно запропонував кандидатуру Януковича

Президент України Віктор ЮЩЕНКО офіційно в сесійній залі Верховної Ради запропонував на розгляд парламенту кандидатуру Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи в сесійній залі, Президент сказав: «Я вношу кандидатуру Віктор Федоровича ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра».

Він закликав український парламент до порозуміння. «Замініть політику війни на політику взаємозмагання», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За словами глави держави, йому незрозуміло, коли після чотирьох місяців після парламентських виборів політики апелюють до вуличних акцій. «Яку відповідь ми хочемо почути?», - спитав В.ЮЩЕНКО. «Зараз є палатки, немає людей», - додав він. Він також зазначив, що результати виборів визнала кожна з п’яти парламентських політичних сил.

Президент наголосив, що у процесі формування коаліції він був прихильником помаранчевої коаліції, однак вона була зруйнована. «Її зруйнували не «регіони», а амбіції», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що була сформована нова коаліція, яка запропонувала кандидатуру прем’єра. За словами В.ЮЩЕНКА, протягом 15 днів Президент подав цю кандидатуру до парламенту. «Відповідно до результатів виборів, парламентом і Президентом пройдена правова дорога», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав про проведений круглий стіл за участі представників всіх парламентських сил. При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що жодного кадрового питання протягом переговорів не порушувалось. «Ми билися як леви за одне – чи буде українською Україна», - сказав він.

Президент висловив переконання, що після підписання Універсалу національної єдності жодна політична сила не є зрадженою. Він зауважив, що Конституція не дає Президенту право ревізії персоналій, але дає право вимагати продовження політичного курсу.

Також В.ЮЩЕНКО висловив думку, що в разі проведення дострокових парламентських виборів їх результати не змінили б ситуацію. «Ми отримаємо інші результати в разі дострокових виборів? Ні», - сказав він.

Наприкінці своє промови Президент нагадав, що вніс до ВР кандидатуру Анатолія ГРИЦЕНКА на посаду міністра оборони і Бориса ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ.

Також Президент привітав новообраних суддів Конституційного Суду.