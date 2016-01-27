Хуг: Обмеження свободи пересування місії ОБСЄ зменшує довіру до сторін конфлікту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав по відеозв'язку з Відня під час круглого столу "Україна у пріоритетах головування Німеччини в ОБСЄ у 2016 році", організованого Фондом Конрада Аденауера та Українським незалежним центром політичних досліджень.

"Найбільшими викликами для місії на цей момент є питання безпеки. Ситуація залишається непередбачуваною, дуже мінливою, і наші спостерігачі неодноразово потрапляли, і навіть у цьому році, під прямий вогонь, коли вони працюють на лінії зіткнення", - заявив Хуг.

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За словами Хуга, незважаючи на це, місія й надалі зацікавлена в розширенні спостереження географічно та збільшення кількості спостерігачів до 800 осіб до кінця поточного мандата - кінця березня 2016 року.

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Також він нагадав про проблеми із свободою пересування на Донбасі. "Ми сказали дуже чітко всім сторонам, що чим більше ми обмежені у нашій свободі пересування, тим менше ми можемо документувати та фіксувати виконання сторонами зобов'язань згідно з Мінськими угодами. Чим менше ми можемо цього робити, тим менше ми можемо довіряти (сторонам)", - заявив Хуг.