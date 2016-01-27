Хуг: Обмеження свободи пересування місії ОБСЄ зменшує довіру до сторін конфлікту
Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що обмеження свободи пересування місії ОБСЄ на Донбасі зменшує довіру до сторін у виконанні Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав по відеозв'язку з Відня під час круглого столу "Україна у пріоритетах головування Німеччини в ОБСЄ у 2016 році", організованого Фондом Конрада Аденауера та Українським незалежним центром політичних досліджень.
"Найбільшими викликами для місії на цей момент є питання безпеки. Ситуація залишається непередбачуваною, дуже мінливою, і наші спостерігачі неодноразово потрапляли, і навіть у цьому році, під прямий вогонь, коли вони працюють на лінії зіткнення", - заявив Хуг.
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За словами Хуга, незважаючи на це, місія й надалі зацікавлена в розширенні спостереження географічно та збільшення кількості спостерігачів до 800 осіб до кінця поточного мандата - кінця березня 2016 року.
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Також він нагадав про проблеми із свободою пересування на Донбасі. "Ми сказали дуже чітко всім сторонам, що чим більше ми обмежені у нашій свободі пересування, тим менше ми можемо документувати та фіксувати виконання сторонами зобов'язань згідно з Мінськими угодами. Чим менше ми можемо цього робити, тим менше ми можемо довіряти (сторонам)", - заявив Хуг.