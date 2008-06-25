Гриценко вважає, що Україні потрібний внутрішній ринок зброї

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що в Україні необхідно створити та розвивати внутрішній ринок озброєнь.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі А.ГРИЦЕНКА, таку думку він висловив сьогодні під час комітетських слухань щодо стану українського оборонно-промислового комплексу.

“Загалом українська економіка, за різними оцінками, залежить на 50-55% від міжнародних ринків, а вітчизняний ОПК у цьому вимірі – майже на 90%. Це є критично неприпустима залежність”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, така ситуація є свідченням того, що в державі досі не створено внутрішнього ринку озброєнь.

“Перспективи розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу, які закладені, насамперед, завдяки зусиллям керівників підприємств, інститутів, конструкторських бюро, - це перспективи, пов’язані з виконанням експортних контрактів”, - сказав народний депутат.

У зв’язку з цим він зауважив, що за 2006-2007 роки, завдяки великим зусиллям та концентрації коштів, вдалося розпочати створення цього внутрішнього ринку, започаткувати системоутворюючі проекти, розраховані на багато років. “Але сьогодні стан фінансування цих проектів викликає велике занепокоєння і ставить під сумнів відтворення внутрішнього ринку озброєнь”, - підсумував народний депутат.

Водночас А.ГРИЦЕНКО наголосив, що “уряд не працює над удосконаленням законодавчої бази, яка б стимулювала розвиток вітчизняного оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва”.

Він повідомив, що в порядку денному Верховної Ради зараз немає законопроектів, які б дали серйозний поштовх для розвитку вітчизняного ОПК – хоча уряд працює вже більше ніж півроку.

В контексті цієї проблеми народний депутат також зазначив, що потрібен невідкладний перегляд переліку тих державних і казенних підприємств, які відносяться до сфери оборонно-промислового комплексу.

“Це необхідно зробити з метою утворення державних вертикально-інтегрованих компаній, приватизації цих підприємств зі збереженням профілю діяльності або зміни статусу казенних на державні, щоб можна було залучати позабюджетні ресурси, - пояснив свою позицію А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, без замовлень ці підприємства фактично перебувають у безперспективному стані і тому існує необхідність у започаткуванні крупних, багатомільярдних і багаторічних проектів.