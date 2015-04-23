За введення візового режиму з Росією виступає майже кожен другий українець

Про це йдеться в результатах дослідження, проведеного з 6 по 12 березня соціологічною службою Центру Разумкова. Так, згідно з даними опитування, за візовий режим з Росією виступають 46,7% респондентів.

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Водночас 40,6% не підтримують запровадження такого режиму, а 12,7% - не змогли визначитись з відповіддю щодо питання.

Крім того, як свідчить опитування, 43,3% респондентів підтримують вихід України з СНД. 33,8% - не підтримують, а 22,9% - не визначились з відповіддю.

Водночас опитування засвідчило, що зростає кількість українців, які підтримують вступ країни в НАТО. Зокрема, якщо у серпні 2011 року, в разі проведення референдуму стосовно вступу України до НАТО, за вступ проголосували б 17,9%, а проти – 59,6%, у квітні 2014 року – відповідно 36,7% і 41,6%, то у березні 2015 року – відповідно 43,3% і 31,6%.

Окремо респондентів просили висловити своє ставлення до переліку держав та організацій. Згідно з отриманими даними, більшість громадян України висловлюють позитивне ставлення до Європейського Союзу (58,7%) і США (53,5%). До НАТО позитивне ставлення висловлюється частіше, ніж негативне (відповідно 44,7% і 39,2%), так само як і до Міжнародного валютного фонду (відповідно 44,8% і 34,9%). Більшість респондентів висловлюють негативне ставлення до Росії (67,3%) і до Митного союзу (60,8%).

Зазначається, що ставлення до Росії та до Митного союзу є переважно негативним у всіх регіонах України.

Дослідження показало, що порівняно з квітнем 2014 року зросла частка респондентів, які негативно ставляться до президента Росії – з 70,8% до 75,5%, до уряду Росії-– з 67,6% до 71,6%, до Держдуми Росії – з 66,6% до 70,1%. Частка тих, хто негативно ставиться до громадян Росії, зросла за цей період з 16,6% до 25,9%. Зросла також частка тих, хто ставиться до громадян Росії нейтрально - з 32,5% до 37,1% та помітно знизилася частка громадян України, які позитивно ставляться до громадян Росії - з 44,9% до 28,9%.

В ході дослідження було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.