Кандидатуру постійного представника України при Раді Європи вже погоджено - Клімкін
15:03, 05 лютого 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що кандидатуру постійного представника України при Раді Європи вже погоджено.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради у закордонних справах.
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“Кандидатуру погоджено, документи відправлено. Це одна з осіб, яка завжди дуже активно працювала з членами комітету, це людина з відповідним досвідом роботи в міжнародних організаціях", - сказав Клімкін.
Як повідомляв УНІАН, раніше постійним представником України при Раді Європи Микола Точицький, якого президент Петро Порошенко 4 лютого призначив на посаду представника України в Європейському Союзі.
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