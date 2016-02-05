Кандидатуру постійного представника України при Раді Європи вже погоджено - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради у закордонних справах.

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“Кандидатуру погоджено, документи відправлено. Це одна з осіб, яка завжди дуже активно працювала з членами комітету, це людина з відповідним досвідом роботи в міжнародних організаціях", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, раніше постійним представником України при Раді Європи Микола Точицький, якого президент Петро Порошенко 4 лютого призначив на посаду представника України в Європейському Союзі.