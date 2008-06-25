Текст заяви партій із засудженням влади за втягування України в НАТО

Ряд політичних сил засуджують дії української влади по втягуванню України в НАТО.

Про це йдеться в заяві політичних партій і громадських організацій "Позаблоковий статус України - гарантія суверенітету, територіальної цілісності і дотримання прав людини в Україні", текст якої переданий УНІАН прес-службою Прогресивної соціалістичної партії України.

Зокрема, автори документа відзначають, що «після того, як нашу країну намагалися приєднати до ПДЧ на квітневому (2008 р.) саміті країн-членів НАТО, українська влада пішла на безпрецедентні заходи з інформованого і психологічного тиску на населення з метою забезпечення підтримки своїх протизаконних дій з втягування України в НАТО. Президент ЮЩЕНКО при повній підтримці Кабінету Міністрів і Верховної Ради України, ігноруючи волю народу України, продовжує з маніакальною завзятістю проводити політику, направлену на входження України у військово-політичний блок НАТО».

При цьому автори заяви нагадують, що 1 грудня 1991 року народ України проголосував за незалежність своєї країни, підтримавши Декларацію про державний суверенітет України. Саме у ній було проголошено, що Україна є без`ядерною і позаблоковою державою. Декларація зобов`язує підписувати міжнародні договори, виходячи з цих принципів, зазначається в заяві.

Його автори відзначають, що пройшло майже 17 років з моменту того референдуму, але і сьогодні більш як 70% громадян України виступають за збереження позаблокового, нейтрального статусу нашої країни. «Більш як 4,5 мільйони наших співвітчизників, прагнучи захистити суверенітет України, в 2006 році віддали свої підписи на підтримку референдуму, який повинен був зняти питання про вступ в НАТО з порядку денного».

На думку авторів заяви, очевидно, що ратифікацією Північноатлантичного договору (ст. 5 і 8) «Україна поставить хрест на власному суверенітеті: адже вона буде зобов`язана проводити свою політику, виходячи з інтересів НАТО, а не своїх власних. Наша країна перетвориться на заручника, на автоматичного учасника всіх збройних конфліктів, ініційованих країнами-членами НАТО».

«Нам говорять, - наголошується в документі, - що НАТО дасть Україні безпеку, демократію, законність і дотримання прав людини. Але візити ватажків НАТО: БУША і СХЕФФЕРА вже зараз перетворюють Київ на "поліцейську державу". Автори документа заявляють, що «в дні їх приїздів у Києві було фактично зупинено дію Конституції України і Європейської конвенції з прав і основних свобод людини, були порушені права громадян на вільне пересування, права політичних партій і громадських організацій на проведення мирних акцій, мітингів, зборів. Органи правопорядку, спецназ не тільки перешкоджали мирним акціям, але і били мирних громадян».

Як говориться в документі, «в жертву цій політиці вже принесені добросусідські відносини з нашими найближчими сусідами. Створюється міжнародний імідж України як країни, готової поміняти свій позаблоковий статус на сумнівні переваги, на роль натовської прикордонної застави на сході Європи. І сам суверенітет України перетворюють на розмінну монету, за яку "помаранчеві" хочуть купити підтримку фактичного господаря НАТО - Сполучених Штатів Америки».

«Ми, представники політичних партій і громадських організацій України, що спираються на волю нашого народу, засуджуємо дії української влади з втягування України в НАТО, - йдеться в заяві. - Ми зобов`язуємося захищати принципи Декларації про державний суверенітет, що закріпила статус України як позаблокової і нейтральної держави».

Автори документа закликають всі політичні сили і громадські організації, об`єднати зусилля для захисту основ Української держави, суверенітету і територіальної цілісності нашої країни, для забезпечення безпеки наших громадян, дотримання прав і основних свобод людини в Україні.

За інформацією прес-служби ПСПУ, ця заява була прийнята сьогодні на прес-конференції, в якій взяли участь: лідер ПСПУ Наталія ВІТРЕНКО, секретар ЦК КПУ Георгій БУЙКО, голова партії "Нова сила" Юрій ЗБІТНЄВ, секретар СПУ Сергій ЧЕРВОНОПИСЬКИЙ, заступник голови Соціал-демократичної партії України (об`єднаної) Ігор СКАЖУТІН, голова Партії "Київська Русь" Павло БАУЛІН, голова партії "Народно-трудовий союз" Микола ПЕСОЦЬКИЙ, лідер партії "Відродження українського села" Володимир ЦИМБАЛЮК, голова партії "Братство" Дмитро КОРЧИНСЬКИЙ, лідер партії "Спас" Едуард КОВАЛЕНКО.

Також в прес-конференції брали участь представники громадських організацій: Союз православних братств, Конфедерації праці України, Всеукраїнського союзу робочих, Всеукраїнської громадської організації "Дар життя", Всеукраїнського об`єднання ЗУБР та ін.