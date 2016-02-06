МЗС Данії: Україна "багато зробила", а Росія "робить недостатньо"

Міністр закордонних справ Данії Крістіан Йенсен заявив, що Україна "багато зробила", а Росія "робить недостатньо".

Про це він заявив у своєму мікроблозі у Твіттері у відповідь на коментарі з приводу інтерв'ю Reuters, повідомляє Українська правда.

"Україна зробила багато. Росія робить недостатньо.... Якщо Росія змінить (відмовиться) підтримку бойовикам - мир і процвітання прийдуть швидко", - зазначив він.

"Ми високо цінуємо Україну і готові допомогти", - додав він.

Як відомо, раніше Reuters опублікувало інтерв’ю Йенсена. Там наводились його слова про те, що якщо в Україні не відбуватимуться реформи, це може підірвати підтримку цієї країни з боку ЄС щодо введення санкцій проти Росії.