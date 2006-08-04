ВР ухвалила закон про допуск іноземних військ для спільних навчань

Верховна Рада України схвалила поданий Президентом закон України «Про схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 273 народних депутати із 306, зареєстрованих у залі.

Як повідомив в.о. міністра оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, це рішення необхідно для проведення трьох багатонаціональних навчань. Перші українсько-польсько-британські навчання «Козацький степ» пройдуть 2-15 вересня; другі навчання – україно-молдовські - почнуться 7 серпня, а також для проведення україно-словацьких навчань, що відбудуться з 18 по 22 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада минулого скликання двічі відмовилася прийняти Закон України “Про схвалення рішення Президента України “Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2006 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях”, який передбачав проведення на території нашої держави шести навчань із залученням підрозділів інших країн.

Третього червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив до Верховної Ради п’ятого скликання для позачергового розгляду – як невідкладного – проект Закону України «Про схвалення рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях».

Через відсутність цього закону і внаслідок масових акцій протесту у Феодосії з приводу прибуття корабля з американськими резервістами для підготовки до навчань «Сі-Бриз», було ухвалене рішення про перенесення спільних україно-британських навчань «Тугий вузол», запланованих на середину червня. Крім того, американські резервісти, які прибули до Криму для підготовки сухопутного полігону для проведення навчань «Сі-Бриз», залишили територію України.