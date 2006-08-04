Для прийняття двох законів забракло голосів СПУ

Через відмову фракції СПУ брати участь у голосуванні Верховна Рада не ухвалила зміни у складі Ради НБУ та наглядових радах Ощадбанку і Укрексімбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування у парламенті було поставлено проект постанови про зміни в складі Ради НБУ, до складу якого, серед інших, пропонувалось включити лідера фракції СПУ Василя ЦУШКА. Однак він почав вимагати слова перед голосуванням, але голосування було оголошено і фракція СПУ не голосувала. В результаті цю постанову підтримали лише 208 депутатів з 300, зареєстрованих у залі.

Потім на голосування був поставлений проект постанови про призначення членів наглядових рад Ощадбанку та Укрексімбанку, однак ця постанова також не набрала достатньої кількості голосів депутатів – 187 з 296 - через відмову СПУ брати участь в голосуванні. Після цього перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК оголосив півгодинну перерву.

Як повідомлялося, після перерви парламент призначатиме членів Кабміну.