Журналісти з'ясували, чому Аваков призначив Киву головним наркополіцейським

За однією з версій, кар'єрне зростання новоявленого підполковника пов'язане з тим, що у міністра Авакова просто коротка лава запасних, пише "Українська правда".

За іншою версією, озвученою у неформальній бесіді людьми, близькими до Арсена Авакова, міністр розумів, що Кива навряд чи пройде переатестацію, і тому його призначали для того, щоб він розігнав підрозділ БНОН, демонтаж якого Аваков анонсував у себе в Facebook.

При цьому ідея полягала в тому, щоб звільнити 90% співробітників, а тих, хто пройде переатестацію і перевірку на детекторі брехні, перевести в інші підрозділи. А в новий орган – Бюро з протидії наркозлочинності - набрати штат з "нуля". Його співробітники в регіонах будуть підпорядковуватися не обласним органам МВС, а безпосередньо керівництву Бюро.

Як зазначає видання, Ілля Кива приступив до своїх обов'язків гучно і зробив низку сумнівних заяв, наприклад, запропонував повернути покарання за вживання наркотиків.

"Такі заяви свідчать про його абсолютну дрімучість у сфері наркополітики і суперечать національній стратегії, схваленій урядом. На щастя, пізніше його риторика змінилася, але відчуття від його некомпетентності та непрофесіоналізму колосальне", – коментує Павло Скала, керівник програм благодійної організації "Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні".

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Крім того, експерти зазначають, що реальну боротьбу з наркомафією Кива підміняє боротьбою з дрібними дилерами. При цьому викладає фотографії в Facebook, називаючи їх злочинцями і баригами до судового рішення, що суперечить презумпції невинуватості.

Також пригадується випадок, коли в грудні 2015 року оперативники департаменту провели спецоперацію в клубі Closer, коли щодо деяких відвідувачів була застосована фізична сила.

При затриманні у відвідувачів дійсно були вилучені наркотики – 100 грамів марихуани, 50 грамів амфетаміну, 90 таблеток екстазі та 6 пристроїв для вживання наркотичних засобів. Іллі Киві цього було достатньо, щоб назвати клуб притоном. Подільський суд виніс рішення про закриття клубу на три місяці.

При цьому співробітник департаменту з протидії наркозлочинності, який погодився на зустріч з УП, розповів про нове начальство наступне: "У Киви немає своєї команди, є лише гучні заяви. Зараз поставлено завдання – показати діяльність. Для чого нам впровадили Киву? Наша думка – Кива – це інструмент Авакова, щоб вибивати хабара у власників клубів. А наступними будуть фармкомпанії, які мають відношення до виробництва і продажу препаратів, що містять психотропні речовини. Інформаційне поле для цього вже готується. У своєму Facebook Кива викладає фотозвіти рейдів по аптеках".

Крім того, Скала вважає, що агресивна боротьба Киви може призвести до того, що Україна не зверне з курсу європейської наркополітики в бік репресивних підходів.

Експерт у сфері наркополітики сподівається, що Кива не затримається надовго в департаменті з протидії наркозлочинності.

Про те, що Ілля Кива навряд чи пройде переатестацію, говорять і волонтери комісії Національної поліції. Поки він її не пройшов – як каже він сам, через хворобу.

"Кива скрізь світиться і піариться. Виглядає як монстр, але ніде до кінця не показав свої результати. Мильна бульбашка Киви скоро лопне", – стверджує співрозмовник видання, близький до глави Нацполіції Хатії Деканоїдзе.