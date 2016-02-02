Кива планує співпрацювати з "Азовом" у питанні боротьби з наркозлочинністю

Про це в ефірі hromadske.tv заявив голова департаменту Ілля Кива.

Він підтвердив, що мав розмову з цього приводу з командиром полку Андрієм Білецьким.

«Ми обговорили можливість створення груп, які будуть займатись очищеннями наших вулиць від наркодилерів», – зазначив Кива.

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При цьому він наголосив, що буде використовувати будь-які засоби для боротьби з наркозлочинністю.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Ілля Кива допускає позасудове покарання у випадках, якщо закон не працює.