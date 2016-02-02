Кива планує співпрацювати з "Азовом" у питанні боротьби з наркозлочинністю
02:06, 02 лютого 2016Суспільство
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Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України має намір співпрацювати з полком «Азов».
Кива планує співпрацювати з "Азовом" / poltava.to
Про це в ефірі hromadske.tv заявив голова департаменту Ілля Кива.
Він підтвердив, що мав розмову з цього приводу з командиром полку Андрієм Білецьким.
«Ми обговорили можливість створення груп, які будуть займатись очищеннями наших вулиць від наркодилерів», – зазначив Кива.
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При цьому він наголосив, що буде використовувати будь-які засоби для боротьби з наркозлочинністю.
Раніше УНІАН повідомляв, що керівник департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України Ілля Кива допускає позасудове покарання у випадках, якщо закон не працює.
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