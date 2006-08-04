Янукович хоче сьогодні провести перше засідання уряду

20:36, 04 серпня 2006
Політика
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Про це він сказав журналістам

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ хоче сьогодні провести перше засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказав сьогодні журналістам.

«Я переконаний, що сьогодні буде результативне голосування по складу уряду і сьогодні ми проведемо перше засідання», - сказав він.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ не назвав кандидатури на посади міністрів.

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