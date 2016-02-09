Жоден зі свідків не зміг пояснити, на якій підставі Корбана доставили до Дніпровського райсуду на допит – адвокат

Про це 9 лютого журналістам повідомив адвокат члена президії політради УКРОПу Юрій Сухов.

«Фактично, рішення лікарів про надання згоди на вивезення його (Геннадія Корбана – Ред.) з інституту Амосова ніхто не ухвалював. І тоді ж виникає питання, на якій підставі його вивезли, і чи не було це перевищенням службових повноважень з боку посадових осіб», – заявив Юрій Сухов.

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За словами захисника, відповідне рішення могла ухвалити лише закріплена за пацієнтом лікар Катерина Пукас, однак 8 лютого, даючи свідчення в суді, вона заявила, що не робила цього. «Відтак хтось має понести відповідальність за доставку до суду Геннадія Корбана без згоди лікарів», – наголосив адвокат.

Водночас правозахисник зазначив, що свідки, зокрема з боку обвинувачення, також засвідчили наявність хвороби та підстав для лікування Геннадія Корбана у той самий час, коли розглядалося клопотання прокуратури про арешт політика. На переконання адвокатів політика, це свідчить про незаконність рішення про тримання під вартою Геннадія Корбана, ухваленого суддею Дніпровського районного суду столиці Миколою Чаусом.