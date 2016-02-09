Лукаш подала в суд на ГПУ, просить захистити її честь та гідність
19:12, 09 лютого 2016Політика
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Екс-міністр юстиції Олена Лукаш подала в суд на Генпрокуратуру та помічника генпрокурора Владислава Куценка.
Олена Лукаш / УНІАН
"Олена Лукаш подала в Печерський райсуд позов щодо захисту її честі та гідності. Відповідачі два: ГПУ та Куценко", - розповів Куценко, пише Українська правда.
На його думку, "подання позову такими людьми як пані Лукаш в черговий раз демонструє ефективність нашої роботи".
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"І ГПУ, і я особисто будемо робити усе можливе, щоб подібні особи не писали позови, а відбували покарання в місцях позбавлення волі. Ми впевнені, що скоро подібний позов проти ГПУ подаватиме і Віктор Янукович", - сказав Куценко.
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