Лукаш подала в суд на ГПУ, просить захистити її честь та гідність

"Олена Лукаш подала в Печерський райсуд позов щодо захисту її честі та гідності. Відповідачі два: ГПУ та Куценко", - розповів Куценко, пише Українська правда.

На його думку, "подання позову такими людьми як пані Лукаш в черговий раз демонструє ефективність нашої роботи".

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"І ГПУ, і я особисто будемо робити усе можливе, щоб подібні особи не писали позови, а відбували покарання в місцях позбавлення волі. Ми впевнені, що скоро подібний позов проти ГПУ подаватиме і Віктор Янукович", - сказав Куценко.