В Україні постійний "політичний трилер", пора перейти на інший жанр - посол Канади

Про це він заявив в ході колегії МВС та Мін'юсту, яку транслював телеканал "112 Україна".

"Я все ж віддаю перевагу бачити презентацію чи документальний фільм, ніж постійний політичний трилер України "уряд буде або не буде уряду". Я хочу побажати на 2016 рік перейти, якомога швидше, на документальний жанр у творчості України", - заявив посол.

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