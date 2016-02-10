В Україні постійний "політичний трилер", пора перейти на інший жанр - посол Канади
15:56, 10 лютого 2016Політика
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Посол Канади Роман Ващук побажав Україні в 2016 році перейти на документальний жанр з "політичного трилера".
Посол Канади порадив Україні інший жанр / Фото: Микола Тіс/ZIK
Про це він заявив в ході колегії МВС та Мін'юсту, яку транслював телеканал "112 Україна".
"Я все ж віддаю перевагу бачити презентацію чи документальний фільм, ніж постійний політичний трилер України "уряд буде або не буде уряду". Я хочу побажати на 2016 рік перейти, якомога швидше, на документальний жанр у творчості України", - заявив посол.
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Як повідомляв УНІАН, посол США в Україні Джефрі Пайєтт вважає, що заява глави Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард про можливе призупинення програми співпраці з Україною через відсутність результатів боротьби з корупцією є ще одним аргументом на користь перезавантаження орієнтованого на реформи уряду і нульової терпимості до корупції.
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