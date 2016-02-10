Після сьогоднішніх заяв Лагард провела телефонну розмову з Порошенком

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Порошенко підкреслив, що Україна продовжить реформи, незважаючи на кризу в стосунках між Урядом та парламентською коаліцією. Президент наголосив на необхідності перезавантаження Кабінету Міністрів без дострокових парламентських виборів, які лише поглиблять політичну кризу та погіршать умови для проведення реформ.

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Він також підкреслив, що налаштований на рішучі дії для забезпечення політичної і фінансової стабільності в державі.

Президент України і Директор-розпорядник МВФ домовилися підготувати дорожню карту пріоритетних реформ, які нададуть нового імпульсу взаєминам з Міжнародним валютним фондом. Вони також погодилися щодо необхідності термінового ухвалення українським парламентом усіх реформаторських законів, підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що Міжнародний валютний фонд стурбований розвитком ситуації в Україні, ослабленням реформи державного управління і відсутністю ефективної боротьби з корупцією. У зв'язку з цим фонд може припинити програму співпраці з Україною, оскільки дуже складно буде її реалізувати.

На думку Лагард, Україна ризикує повторити минулий досвід згортання реформ.