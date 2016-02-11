Лисенко: я жодного слова не казав про справу проти Саакашвілі

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лисенка, він дійсно давав інтерв'ю "Новой газете" ще 24 січня, однак опублікована 10 лютого версія для нього "стало повною несподіванкою".

"Також здивував неповний обсяг, викривлена та акцентована на деякі питання його спрямованість. Чомусь спадає на думку, що матеріал спеціально "відлежувався" і опрацьовувався в редакції, чекаючи свого "зіркового" часу, який наступив чомусь саме перед міжнародною конференцією з безпеки у Мюнхені - там, де питання протидії російській агресії проти України стоїть на першому місці", - написав речник АП.

На його думку, "російські пропагандисти використали те, що залишилося від інтерв’ю, для створення та внесення розбрату у середовище українських високопосадовців".

"Зокрема, у дусі КДБістських часів паралельно з інтерв’ю хтось навмисно запустив "качку" про начебто порушену кримінальну справу проти губернатора Одещини Михаїла Саакашвілі, про що я взагалі жодного слова не казав! А деякі ЗМІ поспішили без перевірки це розповсюдити, бо смажене і скандальне", - підкреслив Лисенко.

За його словами, "російська пропаганда виділяє для подібних інформаційних провокацій 2 мільярди доларів щорічно, це спокусливо для ФСБшних мурзілок, особливо в умовах падаючої економіки РФ".

Нагадаємо, вчора прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що "Лисенко помилився" і МВС не відкривало провадження проти Саакашвілі, хоча допустив, що "Нацполіція (підпорядкована МВС) може щось розслідувати з цього приводу".

У свою чергу, за словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, випадком з відео Саакашвілі повинна займатися контррозвідка.