МВС заявляє, що не веде розслідування проти Саакашвілі через візит в зону АТО

Про це ЛІГА.net заявив начальник прес-служби міністерства Артем Шевченко.

За його словами, відповідна заява спікера Адміністрації президента з питань АТО Андрія Лисенка є помилковою.

"Лисенко сказав і помилився. МВС точно нічого не розслідує. Нацполіція може щось розслідувати з цього приводу", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, за словами Лисенка, МВС почало розслідування у зв'язку з тим, що Саакашвілі оприлюднив відеозапис свого візиту в АТО, порушивши тим самим військову цензуру.

"Останнє, явне: відео з передової, яке злив в інтернет Саакашвілі. Повна здача українських позицій. Те, що суворо забороняли журналістам, скоїв не останній державний чиновник... Наскільки мені відомо, Міністерство внутрішніх справ вже почало розслідування", - заявив спікер АП.

У свою чергу, за словами радника глави МВС Зоряна Шкіряка, цим випадком повинна займатися контррозвідка.