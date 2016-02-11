Ситник розповів про безвідповідальність депутатів, що подають заяви в НАБУ
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявляє, що народні депутати часто зловживають своїм правом на звернення до НАБУ щодо корупції, переслідуючи політичні цілі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив сьогодні на прес-конференції.
За його словами, до НАБУ надходить дуже багато депутатських звернень, а окремі депутати відправляють їх сотнями.
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"Політики починають використовувати кримінальні провадження у своїх політичних розборках. Щодня ми отримуємо по 20 звернень від депутатів. А окремі депутати надсилають більше сотні. Так у мене виникає питання: а скільки законів ви написали? Більше або менше, ніж звернень? І багато таких звернень закінчується тим, що людина каже: а я не знаю, що вам сказати, мені про це нічого не відомо. А те, що я написав, є в пресі", - зауважив Ситник.
Він також заявив, що є факти, коли чиновника запрошують в НАБУ надати пояснення і пропонують підписатися про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, "починається паніка, не хочуть підписувати".
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