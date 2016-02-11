Ситник розповів про безвідповідальність депутатів, що подають заяви в НАБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ситник заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, до НАБУ надходить дуже багато депутатських звернень, а окремі депутати відправляють їх сотнями.

Читайте такожСитник не виключає, що НАБУ сьогодні допитає Кононенка

"Політики починають використовувати кримінальні провадження у своїх політичних розборках. Щодня ми отримуємо по 20 звернень від депутатів. А окремі депутати надсилають більше сотні. Так у мене виникає питання: а скільки законів ви написали? Більше або менше, ніж звернень? І багато таких звернень закінчується тим, що людина каже: а я не знаю, що вам сказати, мені про це нічого не відомо. А те, що я написав, є в пресі", - зауважив Ситник.

Він також заявив, що є факти, коли чиновника запрошують в НАБУ надати пояснення і пропонують підписатися про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, "починається паніка, не хочуть підписувати".

Читайте такожНАБУ потрібно надати право прослуховувати телефони - Ситник