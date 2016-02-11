Кононенко прийшов на допит до НАБУ після заяв Абромавичуса
Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко прийшов на допит в Національне антикорупційне бюро України.
Про це повідомляє «112 Україна».
"Хочу нагадати, що рівно через три години після заяв пана міністра я направив, офіційно зареєстрував, в НАБУ свою особисту заяву з проханням провести провадження і розібратися у звинуваченнях, я вдячний реакції Антикорупційного бюро, таке провадження почалося і я беру участь в цих діях", - заявив Кононенко.
Також він нагадав, що готовий пройти «детектор брехні».
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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України. Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Кононенка.
Сьогодні, 11 лютого, директор НАБУ Артем Ситник зазначив, що в НАБУ вже вислухали Абромавичуса і сьогодні може прийти Кононенко, якого міністр звинуватив у тиску.