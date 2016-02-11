Ситник не виключає, що НАБУ сьогодні допитає Кононенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Артем Ситник на прес-конференції.

Він зазначив, що в НАБУ вже вислухали міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, а сьогодні до НАБУ може прийти народний депутат Кононенко, якого Абромавичус звинуватив у тиску.

“Можливо, Кононенка викличуть на допит сьогодні», - сказав Ситник.

«А стосовно Пасішника, то, наскільки мені відомо, детективи вже здійснюють його виклик”, - додав директор НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 3 лютого Абромавичус заявив, що вирішив подати у відставку з посади міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно із заявою міністра, таке рішення він прийняв у зв'язку з політичним тиском з боку першого заступника голови фракції «БПП» Ігоря Кононенка.

Також Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому виконавчого директора НАК «Нафтогаз» України Андрія Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни. При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Абромавичуса.