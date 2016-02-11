Україну 15 лютого відвідає прем'єр Туреччини Давутоглу

18:48, 11 лютого 2016
Політика
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У понеділок, 15 лютого, Україну з офіційним візитом відвідає прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду.

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"У понеділок я приймаю з офіційним візитом прем'єр-міністра Туреччини", - сказав він.

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