Україну 15 лютого відвідає прем'єр Туреччини Давутоглу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні на засіданні уряду.

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"У понеділок я приймаю з офіційним візитом прем'єр-міністра Туреччини", - сказав він.